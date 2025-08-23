Logo SportMediaset
Nuoto, Mondiali jr: Giannelli bronzo nei 1500 sl

23 Ago 2025 - 20:11

Ai mondiali juniores di nuoto all'Aquatic Complex di Otopeni, in Romania, Emma Vittoria Giannelli conquista nella penultima giornata un bronzo pesantissimo nei 1500 stile libero, battuta solamente dalla cinese Yang Peigi - oro negli 800 e nei 400 - in 16'08"37 e dalla russa sotto bandiera neutrale Kseniia Misharina in 16'12"63. Mai sotto ritmo la prova della 18enne di Firenze - tesserata per Fiamme Oro e RN Florentia, allenata da Lorenzo Pelagi - che nuota in 16'15"40 nuota la seconda prestazione personale di sempre dietro al 16'13"11 siglato a Samorin per l'argento agli Eurojrs. "Una medaglia che significa tantissimo per me, perché questa settimana non era iniziata nel migliore dei modi - racconta Giannelli - Oggi è il compleanno del mio allenatore: credo di avergli fatto un bel regalo".

