Nuoto, Mondiali jr: Giannelli bronzo nei 1500 sl

Ai mondiali juniores di nuoto all'Aquatic Complex di Otopeni, in Romania, Emma Vittoria Giannelli conquista nella penultima giornata un bronzo pesantissimo nei 1500 stile libero, battuta solamente dalla cinese Yang Peigi - oro negli 800 e nei 400 - in 16'08"37 e dalla russa sotto bandiera neutrale Kseniia Misharina in 16'12"63. Mai sotto ritmo la prova della 18enne di Firenze - tesserata per Fiamme Oro e RN Florentia, allenata da Lorenzo Pelagi - che nuota in 16'15"40 nuota la seconda prestazione personale di sempre dietro al 16'13"11 siglato a Samorin per l'argento agli Eurojrs. "Una medaglia che significa tantissimo per me, perché questa settimana non era iniziata nel migliore dei modi - racconta Giannelli - Oggi è il compleanno del mio allenatore: credo di avergli fatto un bel regalo".