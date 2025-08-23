Canoa: Mondiali sprint, Tacchini-Casadei a caccia dell'oro

Si chiude la quarta e penultima giornata agli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships 2025. Niente medaglie ma diverse buone notizie per l'Italia in vista del gran finale all'Idroscalo di Milano. Saranno infatti otto gli equipaggi azzurri a giocarsi il titolo domenica 24 agosto, prima della chiusura della rassegna iridata. Settima piazza per Lucrezia Zironi nella specialità olimpica del K1 500 femminile. L'atleta delle Fiamme Azzurre ferma il cronometro in 1:52.11, nella finale vinta dalla polacca Anna Pulawska (1:49.30), davanti all'australiana Natalia Drobot (1:49.73) e all'ungherese Zsoka Csikos (1:49.84). Sarà invece finale B per Zironi nel K1 200, dopo il quinto posto nella semifinale chiusa in 42.17. "Sono stanca ma molto contenta della mia finale, mi sono divertita dall'inizio alla fine - le sue parole al termine della finale - nella prima parte ho cercato di conservare un po' di energie per la seconda metà, dove sono riuscita a recuperare un po' di terreno. La finale B sui 200? Darò il massimo come sempre e la userò per migliorarmi nella prima parte". Olympia Della Giustina termina al sesto posto la finale del C1 500, specialità nella quale è campionessa in carica U23. La classe 2004 chiude in 2:06.84 la gara conquistata dall'ucraina Liudmyla Luzan (2:01.27), davanti alla canadese Katie Vincent (2:02.50) e alla spagnola Maria Corbera (2:04.73). In mattinata, un altro passaggio in finale ottenuto nella specialità olimpica del C1 200 femminile, grazie al secondo posto in semifinale con il tempo di 47.95. "Mi sono divertita, è stato bello gareggiare e dare tutto fino alla fine - il commento dopo la finale - è una bellissima esperienza che spero di rifare, migliorandomi sempre di più. Domani i 200, una gara olimpica e quindi molto importante. Le mie aspettative sono quelle di scalare il ranking della gara". Termina con una nona posizione la semifinale di Amanda Embriaco nel KL3 200, con il tempo di 49.73. A prendersi la medaglia d'oro è la britannica Laura Sugar (46.15), precedendo la francese Nelia Barbosa (47.26) e l'altra britannica Hope Gordon (47.59). "Sono contenta, ho disputato tre belle gare" - le sue parole al termine della finale. Andrea Schera chiude in ottava posizione la finale B del K1 1000 con il tempo di 3:37.27.