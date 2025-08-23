Ciclismo, Mondiali pista jr: Cenci d'oro nel km, Vendramin bronzo nell'Omnium

Il chilometro da fermo dei Mondiali juniores di ciclismo ad Apeldoorn parla italiano: Matilde Cenci ha vinto la medaglia d'oro fermando il cronometro su 1:08.541 e confermando il miglior tempo già fatto segnare in qualificazione. Sul velodromo olandese l'azzurra ha mantenuto un ritmo costante, viaggiando a una media di 52,592 km/h, che le ha permesso di distanziare nettamente le rivali. La tedesca Emilia Waterstradt ha chiuso in 1:09.169, conquistando l'argento, mentre la belga Zita Gheysens ha completato il podio con 1:09.767. Cenci è stata l'unica atleta capace di scendere sotto il muro dell'1:09, un dato che certifica la solidità della sua prestazione e le consegna la maglia iridata. Seconda medaglia di giornata - e seconda personale - per Jacopo Vendramin ai Mondiali juniores di Apeldoorn. Dopo il bronzo nello Scratch, l'azzurro del team Industrial Forniture Moro C&G Capital è salito di nuovo sul podio nell'Omnium maschile, chiudendo terzo con 100 punti. Vittoria al britannico Henry Hobbs (126), davanti al belga Witse Bertels (118). Quarto posto invece per Maria Acuti nell'Inseguimento individuale, mentre Thomas Melotti non va oltre gli ottavi di finale nello sprint.