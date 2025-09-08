Red Bull BC One, Kurolily e Agne si preparano per la Finale Mondiale a Tokyo: "Pronte a scendere in campo senza maschere"

Un intreccio che unisce Agne e Kurolily che sono approdate alla break dance attraverso strade diverse, ma che si sono intrecciate proprio sulla strada verso il Sol Levante: "Ho iniziato da piccolina con un corso di break dance dopo aver visto uno street show in giro per Roma con i miei genitori. Mi sono immediatamente innamorata di queste mosse e così a Grosseto ho dato il via alla mia carriera. All'inizio era un'attività extrascolastica, diventando pian piano un'ossessione, al fine di migliorare nei movimenti. A un certo punto però ho smesso di ballare e ho ricominciato a diciotto anni, facendo a partire dall'anno successivo le gare più importanti in Italia e vincendole - racconta Agne -. Ho partecipato al Red Bull BC One Cypher Italy per la prima volta nel 2023 dove era presente anche Sara e l'anno successivo l'ho vinto. Lì ho capito che sarebbe dovuta diventare una cosa seria e a quel punto ho trasformato il tutto in una professione, anche se cerco sempre di ricordare alla mia mente che è una passione, in cui devo esprimere tutte le emozioni che provo".