A nuoto, in bici di corsa: a Milano arriva la festa del triathlon. Replica a luglio nelle Marche

TRIATHLON

Appuntamento il primo weekend di giugno all’Idroscalo di Milano ed a Sinigallia a metà luglio coon la sfida ai propri limiti.

di

STEFANO GATTI

Sarà il triathlon a riportare finalmente nel mare dei milanesi la competizione sportiva e lo farà con l’evento da sempre più atteso dagli amanti del connubio tra nuoto, ciclismo e corsa. Un lungo e difficile anno di stop ma ora è arrivato il momento di tornare a gareggiare! Appuntamento sabato 5 e domenica 6 giugno con DEEJAY TRI all’Idroscalo di Milano. A metà luglio poi la triplice disciplina chiamerà di nuovi a raccolta i propri adepti per lo Hardskin TriO di Senigallia.

Mai come in questa quarta edizione Comune di Milano, Radio DEEJAY e TriO Events sono emozionati e orgogliosi di restituire alla città e a tutti gli appassionati la manifestazione che ha saputo affermarsi come la festa del triathlon per eccellenza, organizzata con il supporto della Città Metropolitana di Milano, della Città di Segrate e di Peschiera Borromeo. Un appuntamento all’insegna della condivisione e del divertimento, che ha spinto nel tempo un numero crescente di persone a scoprire questa disciplina ed a mettersi alla prova grazie alle differenti distanze introdotte, accessibili anche ai neofiti. Le competizioni - riconosciute di interesse nazionale dalla FITRI (Federazione Italiana Triathlon) - si svolgeranno naturalmente nel pieno rispetto dei protocolli anti covid e con la consueta attenzione all’ambiente che accompagna gli eventi targati TriO Events.

Il programma, parzialmente diverso rispetto al passato, sarà denso di adrenalina e sorrisi. Si parte sabato 5 giugno alle ore 12.30 con il Super Sprint: 450 metri a nuoto, 10 chilometri in bici, 2,5 chilometri di corsa), ideato per incentivare coloro che vogliono lanciarsi nella loro prima volta nel triathlon, sfidando i propri limiti. A seguire, dalle ore 14, la distanza olimpica: 1500 metri, 40 chilometri, 10 chilometri.

Domenica 6 giugno partenza dalle ore 10 per il triathlon Sprint (750 metri, 20 chilometri, 5 chilometri). Le iscrizioni si chiudono lunedì 31 maggio per Super Sprint e Olimpico, martedì 1. giugno per Sprint (oppure al raggiungimento del sold out). Informazioni su percorsi e modalità di iscrizione su www.deejaytri.com

Presente ai blocchi di partenza anche il DDS 7MP Triathlon Team, nato dalla fusione tra il DDS Triathlon Team e il 7MP Squad, centro per la formazione e l’high performance nelle discipline di endurance a Settimo Milanese. La squadra, guidata da Simone Diamantini e Fabio Vedana, parteciperà all’Olimpico di sabato pomeriggio con Michele Sarzilla, Stefano Micotti, Jeff Cook (Suisse), Federico Buttò, Bianca Brambilla, Beatrice Taverna ed Eva Serena. Per lo Sprint, invece, ci saranno Pietro Parisi (U23), Carlo Bortoloso (U23), Stefano Micotti, Luisa Iogna Prat, Federico Zamò (U23) e Hagar Cohen Kalif (U23 Israele).

“Dopo il successo delle scorse edizioni - dichiara Roberta Guaineri, Assessora allo Sport del Comune di Milano - ed il prolungato stop all’attività sportiva a causa dell’emergenza sanitaria, sarà una grande emozione partecipare alla quarta Deejay TRI che vedrà una grande partecipazione da parte dei cittadini di Milano e non solo. Una festa dello sport all’aria aperta, un evento dedicato non solo agli appassionati di triathlon ma a tutti coloro che vogliono sperimentare per la prima volta questa disciplina e che vogliono fare attività fisica”.

“Devo dire che ci emoziona particolarmente - dichiara Massimiliano Rovatti di TriO Events – tornare finalmente all’Idroscalo di Milano per DEEJAY TRI. La lontananza dall’impedibile appuntamento per i triatleti italiani ci sta ancor di più motivando a rendere indimenticabile questa quarta edizione”.

Per chi dovesse però mancare l’evento milanese (e per chi vorrà a spostare ancora più in là i propri limiti) la “second chance” è poco più che dietro l’angolo: nel weekend di sabato 17 e domenica 18 luglio è già in calendario Hardskin TriO Senigallia: il primo giorno dedicato all’Olimpico. Il secondo allo Sprint, quando lo spettacolo del triathlon sbarcherà sulla sabbia dorata di Lungomare Mameli all’interno - come da tradizione - di DEEJAY XMASTERS, l’unico action sport & music show interamente in spiaggia. Una location in grado di rievocare nei partecipanti ricordi unici, come i tredici chilometri di sabbia finissima e morbida da cui partirà la frazione nuoto e le splendide distese di campi di girasoli attraversate dal percorso bike. Iscrizioni aperte fino al 12 luglio (Olimpico) e 13 luglio (Sprint) su https://hardskin.triosenigallia.it.

A rendere ancora più entusiasmante il rovente weekend di Senigallia il decimo anniversario di DEEJAY XMASTERS appunto, che festeggerà lo storico compleanno con iniziative ideate per promuovere le discipline più adrenaliniche ed ammirare i professionisti nei contest in programma. Un villaggio costantemente vivo grazie a una ricca programmazione di attività sportive e non solo.

Il solido legame del territorio con il triathlon ha spinto anche Hardskin, giovane brand di abbigliamento tecnico per gli appassionati di ciclismo, triathlon e sport di endurance, a fare il proprio ingresso ufficiale in questo mondo in qualità di title sponsor. Con una forte vocazione all’innovazione e alla qualità dei propri prodotti, il marchio italiano intende sostenere gli atleti nella crescita delle performance attraverso lo studio dei materiali, i test in galleria del vento e l’analisi delle prestazioni.