A Milano apre la Golden Goose Arena powered by Atlante: padel e non solo

La natura pubblica dell’Arena è un aspetto fondamentale, in quanto è stata concepita per essere accessibile a tutti i cittadini, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. L’Arena, in accordo con la Pubblica Amministrazione, è stata perfettamente integrata con il disegno urbano di CityLife e rappresenta un servizio all’interno del parco. Quest’ultimo, con i suoi 178.000 mq e oltre 2.000 alberi, è teatro durante tutto l’anno di eventi sportivi, culturali e sociali aperti a tutti i cittadini. La Golden Goose Arena powered by Atlante, ha come obiettivo quello di offrire uno spazio per l’attività fisica, di favorire un’atmosfera comunitaria inclusiva e di creare un presidio sicuro per tutti i fruitori del Parco.