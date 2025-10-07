Logo SportMediaset
L'INAUGURAZIONE

A Milano apre la Golden Goose Arena powered by Atlante: padel e non solo

E' stata ufficialmente inaugurata la struttura situata nel cuore di CityLife

07 Ott 2025 - 16:00
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Nasce a Milano la Golden Goose Arena powered by Atlante: un luogo dedicato a tutti gli amanti del padel, situato nel cuore di CityLife, pensato per ridefinire l’esperienza sportiva attraverso community e wellbeing. La struttura viene inaugurata ufficialmente oggi alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala. Presenti anche l’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili, Martina Riva, l’AD di SmartCityLife, Roberto Russo, il fondatore di City Padel Milano, Demetrio Albertini, il CEO di Golden Goose Silvio Campara, il fondatore di Novembre Studio, Fabio Novembre e il CEO di Atlante Italia, Gabriele Tuccillo.

SmartCityLife, la società che gestisce e innova le aree pubbliche di CityLife a Milano, ha realizzato questo spazio affidandone la progettazione, a seguito di un concorso ad inviti, a Novembre Studio. Concepita come nuova icona architettonica per la città di Milano, la Golden Goose Arena powered by Atlante combina eleganza senza tempo e visione futuristica, coniugando l’autentica cultura sportiva con il contesto architettonico di CityLife.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La natura pubblica dell’Arena è un aspetto fondamentale, in quanto è stata concepita per essere accessibile a tutti i cittadini, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. L’Arena, in accordo con la Pubblica Amministrazione, è stata perfettamente integrata con il disegno urbano di CityLife e rappresenta un servizio all’interno del parco. Quest’ultimo, con i suoi 178.000 mq e oltre 2.000 alberi, è teatro durante tutto l’anno di eventi sportivi, culturali e sociali aperti a tutti i cittadini. La Golden Goose Arena powered by Atlante, ha come obiettivo quello di offrire uno spazio per l’attività fisica, di favorire un’atmosfera comunitaria inclusiva e di creare un presidio sicuro per tutti i fruitori del Parco.

L’intera struttura sportiva è stata affidata a City Padel Milano, associazione sportiva fondata da Demetrio Albertini e Lorenzo Alfieri, pionieri del padel in Italia e punti di riferimento del movimento a livello nazionale e internazionale. Con i suoi nove campi – sei campi premium indoor in total black, un Pro Court immersivo dotato di telecamere per il tracking e tabellone LED, e due campi outdoor in stile vintage – la Golden Goose Arena ridefinisce il gioco del padel. Ogni dettaglio è pensato per valorizzare l’esperienza: dalle vetrate panoramiche, agli spogliatoi dotati di ogni comfort. Grazie a WeSmash, l’app dedicata al padel, l’Arena favorisce l’interazione in tempo reale, trasformandosi in un hub digitale che connette la community globale del padel.

L’apertura celebra il padel come lifestyle e rafforza il legame di Golden Goose brand con questo sport, proseguendo il percorso avviato lo scorso anno con la nomina di Marta Ortega, Juan Lebrón e Arturo Coello come Global Brand Ambassador.

La Golden Goose Arena powered by Atlante è un luogo dove il padel non è solo un gioco, ma un momento di condivisione. Qui la passione conta più della performance, e le community si incontrano per vivere momenti ed esperienze uniche. Ideata anche per il wellbeing, la Golden Goose Arena powered by Atlante propone anche un wellness café dove viene offerta una selezione di soft-drink e piatti salutari; una zona lounge all’aperto con musica e ideale per aperitivi; e i Ritual Spaces, dove i giocatori si rigenerano grazie a zone wellness hi-tech e prodotti di self-care innovativa.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Protagonista dell’esperienza è l’esclusiva capsule activewear della collezione STAR del brand – una nuova proposta pensata per chi considera benessere e stile parti integranti del proprio lifestyle. Disponibile unicamente nello store dell’Arena, la linea STAR comprende abbigliamento, sneaker e accessori tecnici che fondono funzionalità e moda, sui quali è applicabile l’esperienza di Co-Creation del brand. A completare la collezione, prodotti sportivi di alta gamma – tra cui borse, racchette e palline sviluppate in collaborazione con Babolat – anch’essi personalizzabili per riflettere lo stile unico di ogni giocatore. A completare l’offerta, lo store propone anche prodotti iconici delle collezioni Golden Goose.

Naming sponsor insieme a Golden Goose, Atlante è leader nella ricarica rapida per veicoli elettrici con energia 100% rinnovabile attivo in Italia, Francia, Spagna, Portogallo e presto Svizzera, già partner di SmartCityLife con la presenza di una stazione di ricarica ultra-rapida in viale Berengario, e in forte sintonia con i valori che questa Arena rappresenta. Con l’apertura ufficiale, l’Arena ospiterà eventi immersivi e tornei, animando lo spirito della città e inaugurando un nuovo capitolo per il padel a Milano.

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

