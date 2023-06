28 giugno 1997, Tyson e il morso a Holyfield che sconvolse il mondo

Mordeva la vita e gli avversari. Questi ultimi senza metafore. Mike Tyson quella notte del 28 giugno regolò, a modo suo, i conti con Evander Holyfield. “Mi colpisci a un occhio rischiando di farmi perdere la vista? Io ti azzanno all’orecchio tanto non diventerai sordo”. Come dire, il farabutto sei tu. Poi, sai che ti dico, quella parte d’orecchio la sputo pure per terra.