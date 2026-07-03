Atletica: russi e bielorussi ancora esclusi dalla federazione internazionale

03 Lug 2026 - 23:22
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La Federazione internazionale di atletica leggera (World Athletics) ha mantenuto la propria politica di esclusione degli atleti russi e bielorussi in vigore dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, secondo una delibera del suo Consiglio annunciata oggi. "Abbiamo presentato al Consiglio diverse opzioni. Tuttavia, la decisione iniziale sulle sanzioni volte a proteggere l'integrità e l'equità delle nostre competizioni resta in vigore, poiché non si sono concretizzati progressi verso negoziati di pace", ha dichiarato il presidente Sebastian Coe, citato in un comunicato dell'organizzazione. L'esclusione di atleti, rappresentanti e staff russi e bielorussi è già stata riesaminata nel 2023, nel 2025 e poi nel marzo 2026, senza che World Athletics abbia cambiato posizione, ha ricordato la federazione. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato a maggio che non raccomanda più alcuna restrizione nei confronti degli atleti bielorussi, pur mantenendo quelle contro gli atleti russi. Le federazioni mondiali della ginnastica, del judo e del nuoto hanno invece votato la piena reintegrazione dei due Paesi, mentre la boxe si è limitata a seguire il Cio eliminando le restrizioni solo per i bielorussi.

Ultimi video

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

00:37
Roma Boxing Night, lo show della cerimonia del peso

Roma Boxing Night, lo show della cerimonia del peso

00:26
MCH TIFOSI AUSTRALIA BASEBALL MCH

Il calcio? Meglio la Mlb: la scelta dei tifosi dell'Australia

02:36
D'Ambrosi: "Roma Boxing Night, celebriamo 110 anni di una nobile arte"

D'Ambrosi: "Roma Boxing Night, celebriamo 110 anni di una nobile arte"

01:42
Rossetti: "Rivoglio subito la cintura di campione italiano"

Rossetti: "Rivoglio subito la cintura di campione italiano"

01:54
Faraoni: "La tensione non mi logora: vincerò a casa mia"

Faraoni: "La tensione non mi logora: vincerò a casa mia"

01:22
Morejon: "Carlesimo? Io sono un pugile più intelligente"

Morejon: "Carlesimo? Io sono un pugile più intelligente"

01:36
Carlesimo: "Questo non è un match, ma una missione"

Carlesimo: "Questo non è un match, ma una missione"

01:54
Picardi: "Sono prontissimo, contro Forte è la mia grande occasione"

Picardi: "Sono prontissimo, contro Forte è la mia grande occasione"

01:51
Forte: "Un onore affrontare Picardi, ma sarà il ring a parlare"

Forte: "Un onore affrontare Picardi, ma sarà il ring a parlare"

02:08
110 FPI - Roma Boxing Night: 4 titoli su Mediaset

110 FPI - Roma Boxing Night: 4 titoli su Mediaset

00:12
CLIP PROMO PAMELA NOUTCHO LANCIO 02/07 SRV

Pamela Noutcho carica: "Vi aspetto sul 20 per il mondiale"

01:48
Roma Boxing Night: show su Mediaset

Roma Boxing Night: show su Mediaset

02:01
110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

02:25
Pamela Noutcho "difende" il mondo

Pamela Noutcho "difende" il mondo

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

I più visti di Altri Sport

MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

Vale senza pace

Vale senza pace

I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

Provaci ancora Pamela

Provaci ancora Pamela

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:22
Atletica: russi e bielorussi ancora esclusi dalla federazione internazionale
22:24
Atletica, Diaz realizza con 17,72 nel triplo la miglior misura mondiale dell'anno a Barletta
21:37
Al Palio di Siena vince l'Aquila, non trionfava da 34 anni: determinante la mossa
18:20
Grandi eventi: a Roma 7,5 miliardi negli ultimi quattro anni
16:30
Tennis, Binaghi: "Le risorse del Governo non sono infinite, privilegi eventi con cadenza annuale"