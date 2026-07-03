Atletica: russi e bielorussi ancora esclusi dalla federazione internazionale

La Federazione internazionale di atletica leggera (World Athletics) ha mantenuto la propria politica di esclusione degli atleti russi e bielorussi in vigore dall'invasione dell'Ucraina nel 2022, secondo una delibera del suo Consiglio annunciata oggi. "Abbiamo presentato al Consiglio diverse opzioni. Tuttavia, la decisione iniziale sulle sanzioni volte a proteggere l'integrità e l'equità delle nostre competizioni resta in vigore, poiché non si sono concretizzati progressi verso negoziati di pace", ha dichiarato il presidente Sebastian Coe, citato in un comunicato dell'organizzazione. L'esclusione di atleti, rappresentanti e staff russi e bielorussi è già stata riesaminata nel 2023, nel 2025 e poi nel marzo 2026, senza che World Athletics abbia cambiato posizione, ha ricordato la federazione. Il Comitato olimpico internazionale (Cio) ha annunciato a maggio che non raccomanda più alcuna restrizione nei confronti degli atleti bielorussi, pur mantenendo quelle contro gli atleti russi. Le federazioni mondiali della ginnastica, del judo e del nuoto hanno invece votato la piena reintegrazione dei due Paesi, mentre la boxe si è limitata a seguire il Cio eliminando le restrizioni solo per i bielorussi.