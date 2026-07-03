Atletica, Diaz realizza con 17,72 nel triplo la miglior misura mondiale dell'anno a Barletta

03 Lug 2026 - 22:24
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Andy Diaz ha vinto con la misura di 17,72 la gara del salto triplo dell'International Meeting di Barletta, realizzando la miglior misura stagionale mondiale e superando il 17,71 realizzato dal portoghese Pedro Pichardo in occasione della Diamond League di Doha dove il saltatore azzurro non era presente. Per il 30enne atleta italo cubano, allenato da Fabrizio Donato, il salto vincente con cui ha avvicinato di 8 centimetri il proprio personale che rappresenta il record nazionale, è stato ottenuto al primo tentativo ed è stato anche l'unico valido della serata, in quanto dopo ha collezionato tre nulli oltre che aver rinunciato a due prove. Nella gara al secondo posto l'altro italiano Simone Biasutti con la misura di 16.81, che gli ha garantito il minimo di partecipazione per gli Europei di Birmingham ad agosto.
 

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