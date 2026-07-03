Grandi eventi: a Roma 7,5 miliardi negli ultimi quattro anni

“Gli eventi sportivi negli ultimi 4 anni hanno generato a Roma un impatto economico di oltre 7,5 miliardi di euro: più delle ricadute delle Olimpiadi di Milano-Cortina (6,6 miliardi), quasi come quelle di Parigi 2024 (9 miliardi). Impressionante anche il dato sulla occupazione, con attivazione di lavoro su Roma come se fossero impiegate 100 mila persone a tempo pieno e indeterminato in 4 anni. I grandi eventi sono un volano di crescita, una risorsa. Lo abbiamo sempre sostenuto e questi numeri lo confermano – ha affermato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale - Ogni euro speso da uno spettatore o da un organizzatore ha un moltiplicatore pari a 2,2 sull’economia del territorio. E grazie a questi appuntamenti, il valore in termini di comunicazione per il brand Roma Capitale è stato di oltre 430 milioni di euro. La ricerca del Sole 24 Ore fotografa in maniera cristallina e imparziale quanto la sfida che abbiamo lanciato 4 anni fa sui grandi eventi sia stata vinta. Roma oggi è tornata attrattiva e stiamo unendo il progresso, lo sviluppo economico e occupazionale all’attenzione alle fasce sociali più deboli”.