Al Palio di Siena vince l'Aquila, non trionfava da 34 anni: determinante la mossa

03 Lug 2026 - 21:37
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L'Aquila torna a conquistare il Palio di Siena dopo 34 anni grazie a Giovanni Atzeni detto Tittia, che centra la dodicesima vittoria personale in Piazza del Campo e consolida il proprio primato tra i fantini in attività. In sella a Diodoro, il fantino sardo interrompe un'attesa che durava dal 1992, quando la contrada giallonera aveva festeggiato l'ultimo successo con Aceto. Anche allora il Palio di Provenzano si disputava il 3 luglio, dopo il rinvio per maltempo. L'accoppiata formata da Tittia e Diodoro, tra le più attese della vigilia, conferma i pronostici dominando la corsa dall'inizio alla fine. Per il castrone baio di sette anni si tratta del secondo successo in tre Palii disputati, dopo quello conquistato nell'edizione del 2025 con l'Oca, sempre con Atzeni in sella. Determinante si rivela la fase della mossa. L'ordine di ingresso ai canapi favorisce l'Aquila, mentre l'altra grande favorita, l'Onda con Carlo Sanna detto Brigante su Anda e Bola, è costretta al ruolo di rincorsa. Il mossiere Renato Bircolotti richiama più volte le contrade per ristabilire l'ordine dopo le tensioni tra i canapi, con la Torre impegnata a marcare strettamente l'Oca e un richiamo nei confronti di Enrico Bruschelli detto Bellocchio. L'Aquila, settima ai canapi, trova invece il corridoio ideale per scattare al momento giusto. Tittia sfrutta perfettamente il tempo di partenza imposto dalla rincorsa dell'Onda, prende immediatamente la testa della corsa e non lascia più spazio agli avversari. Alle sue spalle la Civetta e il Valdimontone provano a mantenere il contatto nelle prime battute, ma il ritmo imposto da Diodoro rende presto incolmabile il distacco. Il cavallo scosso della Giraffa riesce a risalire fino al terzo posto, mentre durante la corsa cadono i fantini di Giraffa, Torre e Bruco. L'edizione del Palio di Provenzano, prevista tradizionalmente il 2 luglio, viene disputata il giorno successivo a causa del maltempo. Il rinvio, deciso per garantire la sicurezza della pista in tufo di Piazza del Campo dopo la pioggia, rappresenta il quarto slittamento nelle ultime cinque edizioni e il terzo consecutivo per il Palio di luglio. Con il successo dell'Aquila si chiude così un digiuno lungo oltre tre decenni, mentre Tittia aggiunge un altro capitolo alla propria straordinaria carriera, raggiungendo quota dodici vittorie nella corsa più celebre della tradizione senese.

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