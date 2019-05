"Quanta fretta ma dove corri": festa sportiva all'Arena di Milano

30/05/2019

Per il terzo anno consecutivo, Handicap...su la testa! Onlus organizza "Quanta fretta, ma dove corri!?", giornata sportiva dedicata a persone con disabilità: l'appuntamento è all'Arena Civica di Milano sabato 1 giugno dalle 10 alle 24. In programma tornei di calcio, basket, atletica e occe oltre a esibizioni di discipline sportive alle quali si potrà partecipare liberamente, l'obiettivo è riscoprire lo sport come mezzo di integrazione tra persone disabili e non. Inoltre presente durante tutta la giornata il Climbing Wall con il patrocinio di Cai Milano.



Al termine della giornata, aperitivo con intrattenimento musicale in cui si alterneranno band e dj. Il ricavato dell'intera giornata sarà devoluto all'assocazione Handicap...su la testa! All'evento, che rientra nel calendario delle attività FISDIR, hanno già aderito oltre 20 associazioni e polisportive e il Municipio 1 di Milano ha nuovamento confermato il patrocinio.