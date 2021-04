Wec, si riparte da Spa: le Ferrari pronte a dare battaglia

ENDURANCE

Nel weekend si corre la 6 Ore in Belgio

Nel weekend riparte il Fia Wec con la 6 Ore di Spa-Francorchamps e le Ferrari sono pronte a dare battaglia: saranno sette le 488 GTE che affronteranno la pista belga, due nella classe LMGTE Pro e cinque nella classe LMGTE Am.

A caccia del titolo conquistato nel 2017, le due unità schierate da AF Corse propongono il collaudato duo formato da Alessandro Pier Guidi e James Calado sulla numero 51 e l’inedita coppia costituita da Daniel Serra e Miguel Molina sulla 52. “Dopo tre mesi è bello tornare a guidare”, ha dichiarato Calado, “anche se non è facile fare previsioni per la stagione. Il Balance of Performance è cambiato poco rispetto allo scorso anno, dunque dovremo impegnarci per battere le Porsche. Nel prologo stiamo cercando di lavorare su un assetto che possa adattarsi alle condizioni, piuttosto fredde, che ci sono e che troveremo anche in gara. Sarebbe bello iniziare con una vittoria, anche se sarà molto difficile”. Attesa anche per Daniel Serra che debutta al fianco di Molina. “Sarà la mia prima annata completa nel WEC”, ha commentato il brasiliano, “e non vedo l’ora di iniziare. Mi sono e ci siamo preparati duramente per questo. La stagione sarà una sfida non solo in pista ma anche per le limitazioni negli spostamenti tra i paesi, ma sono contento di essere al via della prima gara”.

LMGTE Am. Dopo la conquista dei FIA Endurance Trophy piloti e team da parte di François Perrodo, Emmanuel Collard e Nicklas Nielsen, AF Corse si presenta ai nastri di partenza con il ruolo di favorito e un nuovo pilota, Alessio Rovera – campione italiano GT con Ferrari nel 2020 – che sostituisce Collard. Il terzetto del team piacentino avrà anche quest’anno per compagni di squadra Thomas Flohr, Giancarlo Fisichella e Francesco Castellacci, al volante della 488 GTE numero 54. Debutto nella classe anche per Cetilar Racing che, dopo l’esperienza con la LMP2, punta ad un risultato di rilievo con Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco. Obiettivi ambiziosi anche per le due Ferrari schierate da Iron Lynx, affidate all’equipaggio rosa di Rahel Frey, Manuela Gostner e Katherine Legge sulla numero 85 e a quello della numero 60 con Claudio Schiavoni, Andrea Piccini e Matteo Cressoni.