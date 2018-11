Wec, Alonso e Buemi sui kart... vestiti come i personaggi di Winnie The Pooh

20/11/2018

Dopo la doppietta alla 6 Ore di Shanghai nel campionato Wec, il team Toyota si è rilassato a Tokyo con una sfida divertente sui minikart. Fernando Alonso, Sébastien Buemi e Kazuki Nakajima (vincitori della 24 Ore di Le Mans) ancora contro Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria López, tutti in costume: lo spagnolo vestito da Ih Oh, il francese da Tigro e il giapponese come uno dei Minions. I vincitori del weekend in Cina hanno optato per i supereroi Superman e Spiderman, mentre El Pechito era Luigi, il fratello di SuperMario. A loro si è aggiunto un altro amico, James Rossiter, ex collaudatore della Force India, con il costume di Yoshi.