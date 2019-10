Ufficiale: Alonso alla Dakar con la Toyota

Adesso è ufficiale: anche Fernando Alonso sarà il 5 gennaio sulla linea di partenza della Dakar 2020 a bordo di una Toyota Hilux e con il copilota Marc Coma. Il campione spagnolo sarà il primo campione del mondo di F1 a tentare l'assalto al più duro Rally del pianeta. Prima dell'ex ferrarista, solo due piloti con precedenti esperienze in F1 hanno ottenuto la vittoria nella Dakar: Jean Louis Schlesser, che ha vinto la Dakar nel 1999 e nel 2000, e Jacky Ickx , vincitore nel 1983 e due volte secondo nel mondiale di F1. Alonso correrà come pilota del team Toyota Gazoo Racing, assicurando così la sua presenza nel mitico rally che quest'anno si terra' per la prima volta in Arabia saudita: avrà come co-pilota Marc Coma, cinque volte vincitore della Dakar in moto.