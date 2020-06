Truex Jr imbattibile a Martinsville: battuto lo squadrone Penske

NASCAR A MARTINSVILLE

di

STEFANO GATTI

Martin Truex Jr primo a ... Martinsville! Nel vero senso della parola la pista ... di casa per il campione NASCAR 2017 che sul "claustrofobico" ovale da mezzo miglio della Virginia (un passaggio sulla linea del traguardo ogni ottocento metri) ha messo a segno la sua prima vittoria di questa stagione: pandemica e frenetica, senza pubblico in tribuna ma lo spettacolo di sempre in pista,

A Martinsville, uno dei suoi tracciati preferiti, Martin Truex Jr si era già lasciato tutti alle sue spalle lo scorso autunno, guidando al comando per 464 dei 500 giri in programma. Tutta un'altra storia questa volta: solo 132 passaggi in testa per il 39enne pilota del New Jersey (ne farà quaranta alla fine del mese): tra di essi però anche e soprattutto l'ultimo, quello che gli ha permesso di chiudere a proprio favore la battaglia con il Team Penske. Tutto quanto, visto che Ryan Blaney, Brad Keselowski e Joey Logano (in quest'ordine dal secondo al quarto posto dell'ordine d'arrivo al volante delle Ford Mustang marchiate Penske appunto) hanno braccato ed inutilmente cercato di superare il leader fino all'ultimo metro. E se Truex Jr ha regalato la vittoria al Joe Gibbs Racing, molto meno brillanti sono stati a Martinsville i piloti delle altre Toyota Camry JGR: solo 19esimo il campione in carica Kyle Busch, 20esimo Erik Jones, addirittura 24esimo Denny Hamlin, uno dei quattro piloti (gli altri sono Harvick, Logano e Keselowski) capaci quest'anno di vincere due gare. Nel caso di Hamlin una 500 Miglia a Darlington ma soprattutto la classicissima Daytona 500 che a metà febbraio aveva aperto la stagione, poi per tre mesi esatti messa in stand-by (anzi ... lockdown) causa emergenza sanitaria.

Quinta e sesta piazza finale a Martinsville per il duo Hendrick Motorsports formato da Chase Elliott e Alex Bowman. Con il primo che mantiene la terza posizione di una classifica generale nella quale lui e Logano (che si conferma secondo) rosicchiano punti al leader Kevin Harvick (Stewart-Haas Ford), solo qundicesimo al traguardo in Virginia e solo per la seconda volta quest'anno fuori dalla top ten. Il californiano conserva 28 punti di vantaggio su Logano e 47 su Elliott e punta a ritrovare smalto nella Dixie Vodka 400 con la quale - domenica 14 giugno - la NASCAR Cup Series riprende il proprio cammino (ancora a porte chiude) allo Homestead-Miami Speedway.