Tre donne al volante di una Ferrari: Kessel nella storia con la 24 Ore di Le Mans nel mirino

10/04/2019

Manuela Gostner, Rahel Frey e Michelle Gatting nella storia del motorsport grazie a Kessel Racing. Il team svizzero, ufficiale Ferrari, ha infatti creato un equipaggio tutto femminile che porterà in pista una 488 GTE nell'European Le Mans Series e nella 24 Ore di Le Mans per una prima volta storica. "Siamo orgogliosi di questa nostra nuova avventura tutta femminile", la gioia del patron Ronnie Kessel.



Un'avventura che è già iniziata a dicembre alla 12 Ore del Golfo ad Abu Dhabi con una grande risultato: sesta posizione assoluta e secondo gradino del podio della categoria GT3 Pro-Am. Ora l'obiettivo è quello di ripetersi e migliorarsi per tutto il campionato ELMS e nella corsa più prestigiosa e famosa al mondo.



Una sfida nata dal grande lavoro di Deborah Mayer che, grazie alla sua passione per le macchina, ha contribuito in maniera attiva a questo progetto e domenica a Paul Ricard, con l'inizio del campionato, vivrà un'emozione indescrivibile.



Al volante, come detto, ci sarà l'italiana Manuela Gostner che, a 34 anni, è la più esperta dopo diversi anni nel Ferrari Challenge Europe. Rahel Frey, 32 anni, invece, si è distinta con Audi in Germania, mentre la 25enne danese Michelle Gatting è stata la prima donna a vincere nel campionato turismo danese. Ora non resta che accendere i motori e scendere in pista.



Il team Kessel Racing gareggerà anche con i team tutto italiano composto da Claudio Schiavoni, Andrea Piccini e Sergio Pianezzola sempre al volante della 488 GTE.