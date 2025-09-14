Logo SportMediaset
IL LUTTO

Tragedia alla Dunlop Cup 600: morto in un incidente il motociclista Cottini

Nonostante i soccorsi tempestivi il centauro umbro non ce l'ha fatta. Dopo un confronto tra le parti le gare in programma sono proseguite "per rispetto della grande passione di Gabriele"

14 Set 2025 - 18:31
© federmoto

© federmoto

Un motociclista umbro, Gabriele Cottini, di Città della Pieve, è morto in seguito a un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600 inserita nel programma della Coppa Fmi ospitata al Cremona Circuit. Nonostante i tempestivi soccorsi in pista e il successivo tentativo di rianimazione è morto dopo essere stato trasferito all'ospedale Maggiore della città lombarda.

La notizia è riportata dalla Federazione motociclistica italiana sul suo sito. Fmi, l'organizzazione Moto club Motolampeggio, la Direzione gara, il promotore del trofeo Dunlop Emg eventi e il Cremona circuit hanno espresso "il proprio cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno conosciuto e condiviso con Gabriele la passione per il motociclismo".

Dopo un confronto tra le parti - si legge sul sito della Federmoto -, è stata presa la decisione di proseguire con le gare in programma, "nel segno del rispetto verso Gabriele e della sua grande passione per le due ruote". Le vittorie dei piloti sono state dedicate a lui, "come tributo a un compagno di pista che ha vissuto lo stesso amore per questo sport". In segno di cordoglio, al termine delle gare non si sono tenuti i festeggiamenti sul podio. "Il ricordo di Gabriele Cottini rimarrà vivo in tutti noi" si sottolinea nella nota.

