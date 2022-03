Terra e asfalto, mix vincente del rallycross: sei appuntamenti per la serie tricolore

RALLYCROSS

Sono otto le categorie ammesse al via del campiontao italiano della disciplina nata negli anni Sessanta in Gran Bretagna.

di

Stefano Gatti

È tutto pronto all’Ittiri Rally Arena per il primo round del Campionato Italiano Rallycross. Il tracciato situato nella cittadina in Provincia di Sassari, secondo impianto permanente in Italia - dopo Maggiora Offroad Arena - dedicato al Rallycross, saprà esaltare le doti di guida dei piloti con i suoi 1140 metri di sviluppo, dei quali ben 742 sterrati (65%) contro i quasi 400 di asfalto (35%). La gara inaugurale del campionato avrà coefficiente 1,5. Le categorie ammesse al Campionato Italiano Rallycross, che vedrà ancora una volta lo Sport Club Maggiora nel ruolo di Promoter, sono otto: Supercar, RX5, Super1600, Supertouringcars min-1600, Supertouringcars min, Supertouringcars plus, KartCross, Side By Side (SXS). Dorian Photography

Tra i piloti al via, che hanno già confermato la loro presenza per tutto il campionato, ci sono nomi importanti: nella categoria RX5 saranno presenti Gian Maria Gabbiani - vincitore nel 2021 della prova di Castelletto di Branduzzo - con una nuova Skoda Fabia R5 e Fabio Mezzatesta con una Peugeot 208. Ci si aspetta grande battaglia, come sempre, nella categoria Kartcross, con il tricampeon Marcello Gallo ed il suo rinnovato Lifelive TN5 che dovrà difendersi dagli attacchi di avversati come Riccardo Canzian (Speedcar Xtrem), terzo nella classifica finale 2021, o il bicampione italiano di Velocità su Ghiaccio Christian Tiramani (Planet Kartcross K3). Saranno al via dell’intero campionato tra gli altri anche i gemelli Nicolò e Matteo Grieco con i loro GMN, Alessandro Villa e Christian Rotundo (entrambi su GMN ). Last but not least l’idolo degli appassionati sardi Valentino Ledda (Yacar).

Dorian Photography

Dopo la prova in terra sarda i protagonisti della serie tricolore faranno rotta su Maggiora per Round 2 con il classico appuntamento di Pasquetta, il 17-18 aprile. Maggiora Offroad Arena sarà ancora teatro, questa volta in conformazione Reverse, del Round 3, nel weekend del 21 e 22 maggio. Il Round 4 si terrà il 16-17 luglio al Castelletto Circuit di Castelletto di Branduzzo (Pavia) e sarà valido anche per il Campionato FIA CEZ (Central European Zone) con coefficiente 1,5. Lo stesso del Round 5, in programma ancora una volta all’Ittiri Rally Arena di Ittiri nel fine settimana del 3-4 settembre. Il gran finale del Campionato Italiano Rallycross sarà ancora una volta a Maggiora il 22-23 ottobre. Il Round 6 sarà valido per il FIA CEZ con coefficiente 2.

Dorian Photography

Il Rallycross è uno sport nato in Gran Bretagna alla fine degli anni Sessanta e si svolge all’interno di autodromi a fondo misto, circa il 40% sterrato ed il restante 60% in asfalto, da dove il pubblico può avere una perfetta visuale di tutto il tracciato. Il Rallycross è il meglio del motorsport racchiuso in sei minuti di gara: testa a testa, bagarre intensa e continua, salti, derapate e colpi di scena a non finire. Il Campionato Italiano è nato ufficialmente nel 2016 in abbinamento al TRX Trofeo Rallycross Maggiora, ideato e gestito dallo Sport Club Maggiora dal 2015.

Dorian Photography

Sebbene in Italia si sia già disputata - nel 2014 - anche una prova del Mondiale, l’impianto di Maggiora - nato più di mezzo secolo fa e che tuttora ospita anche una delle prove più sentite e apprezzate del Campionato Europeo di Autocross, si può ben definire la culla del Rallycross tricolore, con la realizzazione del primo tracciato permanente dedicato a questa disciplina, il cui regolamento ricalca quello delle prove internazionali di rallycross, con prove libere, quattro prove di qualificazione, semifinali e finali. Le vetture partecipanti vengono suddivise in più categorie, in base alla cilindrata ed alle caratteristiche tecniche.

Dorian Photography

Nel 2022, il Campionato Italiano RX si disputa - oltre che a Maggiora - anche in altri prestigiosi impianti come il Castelletto Circuit e l’Ittiri Rally Arena. Le categorie ammesse saranno 8: Supercar, RX5, Super1600, Supertouringcars min-1600 (una novità per il Campionato Italiano), Supertouringcars min, Supertouringcars plus, KartCross, Side By Side (SXS). Grazie a questa varietà di categorie si può essere protagonisti anche con budget ridotti, decisamente più bassi rispetto ad altre categorie del motorsport: nel Rallycross si può completare una stagione con ottomila euro con un Kart Cross di proprietà ed a partire da 16mila euro con una vettura (STC-), sempre di proprietà. Altra caratteristica importante del Rallycross è la stabilità dal punto di vista dei regolamenti: rispetto alle scorse edizioni del Campionato, più importante da questo punto di vista sarà il bonus partecipazione, ovvero l’attribuzione di 10 punti a ogni pilota che parteciperà al singolo Round.

Tutte le informazioni relative alla partecipazione sono disponibili sul sito www.rxitalia.com.