Tarquini, a 56 anni un altro record: è il campione più vecchio di sempre

18/11/2018

Cinquantasei, 56, anni e non sentirli: Gabriele Tarquini si è laureato campione del mondo Wtcr portandosi a casa il record di pilota più vecchio a conquistare un titolo della storia dell'automobilismo. A Macao la festa per l'italiano al volante della Hyundai i30 N del team italiano BRC Racing che ha vinto, per soli tre punti, il duello con Müller (Hyundai).



Per Tarquini è il secondo titolo in carriera: "Nel 2009 proprio qui a Macao vinsi il titolo mondiale WTCC ed ero convinto che avrei smesso di correre, lo avevo anticipato solo a mia moglie: poi, al termine della conferenza stampa e delle premiazioni, mi guardai intorno e cambiai idea. Ora festeggio un secondo titolo iridato nel Turismo, che si aggiunge a quello di tanti anni oro nei kart, e mi sento ancora veloce e desideroso di vittorie. Per tornare a questo livello ho affrontato tanti sacrifici: ringrazio Hyundai e BRC che mi hanno coinvolto nello sviluppo di questa fantastica auto, fin dalla fase del foglio bianco, un grande progetto oggi vincente. Il prossimo anno? Sarò ancora qui con Hyundai a combattere nel WTCR".