Tanak, botto incredibile: la sua Hyundai è distrutta

Il rally di Montecarlo inizia con il botto. Grande paura per Ott Tanak che, nel corso della quarta prova speciale, è finito fuori strada a forte velocità. Il campione del mondo ha perso il controllo della sua Hyundai i20 e si è ribaltato più volte fermandosi dopo diversi metri. Un incidente spettacolare che, però, non ha avuto conseguenze fisiche per l'estone e il suo navigatore Martin Jarveloa. Per Tanak il Montecarlo è già compromesso viste le condizioni della sua vettura.