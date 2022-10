Supersport: traumi alla testa, l'olandese Steeman rischia la vita

© instagram

Grave incidente e gara subito interrotta in Supersport 300 nel GP del Portogallo del Mondiale Superbike a Portimao. L'olandese Victor Steeman, del team Mtm Kawasaki e secondo in classifica generale a 50 punti dal leader Alvaro Diaz, è caduto dopo pochissimi giri alla curva 14: nella dinamica della scivolata, è stato travolto da un pilota che sopraggiungeva, José Luis Perez Gonzalez. Trasportato in elicottero all'ospedale di Faro, lo sfortunato pilota è in pericolo di vita: sarebbero numerosi i traumi subiti, anche alla testa.