Yamaha pigliatutto in Superbike: dopo Gardner, ecco Aegerter

Ufficializzata la promozione dello svizzero campione in Supersport nel team GRT al fianco dell'australiano ormai ex MotoGP

© ufficio-stampa Mentre in MotoGP sta lottando con Fabio Quartararo per difendere il titolo, la Yamaha sta preparando le squadre per dare un nuovo assalto alla Superbike, visto che quest'anno Toprak Razgatlioglu pare destinato ad abdicare a favore di Bautista e della Ducati. Il turco resterà nel team ufficiale, mentre verrà completamente rinnovata la squadra satellite GRT. Sulle YZF-R1 non ci saranno più Gerloff e Nozane, ma Remy Gardner e Dominique Aegerter. L'australiano arriva dalla difficile esperienza in MotoGP con la Ktm, mentre lo svizzero è stato promosso dalla Supersport, dove sta per riconquistare il titolo vinto nel 2021.

"Non vedo l'ora di affrontare il primo test in sella alla Yamaha R1 che è chiaramente una moto competitiva, con Toprak che l'ha guidata l'anno scorso nel Campionato del Mondo e con cui anche in questa stagione sta andando nuovamente a caccia del titolo iridato. Sono felice di avere questa opportunità e voglio ringraziare Yamaha e il GYTR GRT Yamaha Team per aver creduto in me. Nella prossima stagione darò tutto quello che ho ma per adesso resto concentrato sulla conquista del secondo mondiale di fila nel WorldSSP", ha detto Aegerter.

DOSOLI: "AEGERTER SCELTA OVVIA"

Soddisfatto della scelta anche Andrea Dosoli, manager racing di Yamaha Motor Europe. “Da quando è arrivato a far parte di questo paddock Dominique ha dimostrato di essere uno dei talenti migliori e da subito è stato chiaro che fosse pronto per una chance nel WorldSBK. Purtroppo non ce n’è stata l’occasione per questo 2022 ma quando è emersa la disponibilità di una sella per il 2023 quella di Dominique ha rappresentato una scelta ovvia. Non ha soltanto impressionato tutti con il suo passo e con la sua consistenza ma ha anche dimostrato la sua determinazione e la guida necessarie per competere a questo livello. Nel corso della sua carriera ha fatto vedere di essere in grado di adattarsi velocemente a moto nuove e siamo sicuri che questa sua capacità pagherà quando nella prossima stagione correrà con una Yamaha R1 nel WorldSBK. Siamo davvero impazienti di vedere cosa riuscirà a fare. Voglio anche ringraziare Kohta Nozane per il suo contributo nelle ultime due stagioni. Ha affrontato tante sfide nel WorldSBK ma lo ha fatto sempre con un atteggiamento positivo. Gli auguriamo tutto il meglio per il futuro”, le sue parole.