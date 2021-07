Supersport 300, V-ITA Group sponsor di Gabriele Valentino

CIV

La micromobilità a sostegno dei giovani talenti: così l'azienda italiana debutta nel mondo dei motori

V-ITA Group, azienda 100% italiana, leader del mercato delle e-bike e dei monopattini elettrici, debutta nel mondo dei motori. L’azienda milanese ha infatti siglato un accordo con la squadra corse CM Racing Team, protagonista del CIV, a sostegno di una giovane promessa: Gabriele Valentino. Classe 2002, una passione per i motori che nasce a soli 3 anni, ha così debuttato ad aprile nel Campionato Italiano di Velocità al Mugello, una pista impegnativa per un esordiente nella categoria Supersport 300, vestendo i colori dell’enfant prodige della mobilità elettrica. ufficio-stampa

“Il nostro impegno è per una mobilità pulita, e quindi apparentemente in antitesi con il mondo dei motori - racconta Carlo Parente, ceo di V-ITA GROUP - ma abbiamo scelto comunque di credere in Gabriele Valentino e scommettere sul suo futuro perché crediamo nell’energia e nel talento dei giovani. Troppo spesso giovani promesse abbandonano i propri sogni per mancanza di risorse, il nostro essere a fianco di Gabriele nella Supersport 300 significa aver voglia di macinare insieme tanta strada, fino ai traguardi più ambiziosi”.

“Amiamo definirci un’azienda milanese dal cuore napoletano - conclude Parente - che crede nell’innovazione, nella tecnologia e che soprattutto ama le sfide, siamo felici dunque, di poter accompagnare Gabriele nella sua”.