Supersport, incredibile ad Aragon: rubano la moto di Barbera dal paddock

07/04/2019

Un episodio incredibile ha caratterizzato la domenica mattina di Aragon, sede della terza tappa del mondiale Superbike. Come riporta Marca, infatti, la Yamaha di Hector Barbera è sparita dal box del team Toth, impedendo allo spagnolo di scendere in pista per warm up e gara di Supersport 600: "Ce l'hanno rubata", hanno comunicato i responsabili del team ungherese alla Guardia Civil spagnola. Poco dopo, lo stesso Barbera ha annunciato sul suo profilo Instagram che non avrebbe preso parte al round e che la sua avventura in Supersport si chiude qui, dopo due gare, un 4° e un 7° posto, anche a causa dei problemi finanziari della squadra.