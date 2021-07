Superbike, vittoria show di Razgatlioglu in gara-1

Dopo aver rimandato il suo approdo in MotoGP, Toprak Razgatlioglu si è preso la seconda vittoria di fila nel Mondiale Superbike. Lo ha fatto in gara-1 del round di Donington Park, dopo è stato autore di una prova magistrale. Il turco della Yamaha è scattato dal 13° posto in griglia e già al termine del primo giro si è portato davanti a tutti. Da lì è stata una cavalcata trionfale, che lo ha visto chiudere con oltre 2" di vantaggio su Jonathan Rea, protagonista di un'uscita sull'erba, e oltre 12" su Alex Lowes, entrambi in sella alla Kawasaki.