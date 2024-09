SUPERBIKE

Il pilota del team Barni precede l'ufficiale Ducati, che rosicchia 20 punti all'assente Razgatlioglu. Bautista rimonta e chiude terzo, caduto Iannone

La Superbike scopre Cremona



















































1 di 27 © IPA SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA

© IPA 1 di 27 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Italia padrona nella gara-1 del Mondiale Superbike corsa per la prima volta sul tracciato del Cremona Circuit, a San Martino del Lago. Danilo Petrucci ha regalato la vittoria al team Barni, precedendo con la sua Ducati clienti quella ufficiale di Nicolò Bulega. Tripletta per Borgo Panigale grazie al terzo gradino del podio di Alvaro Bautista, protagonista di una clamorosa rimonta dalla tredicesima piazza in griglia. Appena fuori dalla Top 3 la Honda, con Iker Lecuona quarto davanti alla Kawasaki di Axel Bassani. Caduto Andrea Iannone mentre era secondo.

Vedi anche superbike Bulega si prende la Superpole al Cremona Circuit

La prima gara del weekend cremonese è stata un dominio tricolore, con Bulega, Iannone e Petrucci subito davanti al gruppo. Petrux è risalito velocemente dalla sesta posizione e un sorpasso alla volta si è portato in testa. Alle sue spalle si era piazzato Iannone, prima che la sua Ducati gialla finisse nella ghiaia dopo una scivolata in frenata: per lui una contusione alla spalla destra, ma niente di più. Da quel momento Petrucci ha badato a controllare Bulega e l'esposizione della bandiera rossa, decisa per problemi tecnici a 6 giri dal termine (gara considerata conclusa e punti pieni), gli ha regalato in anticipo la vittoria. Con questo successo, il ternano ha scritto la storia del motociclismo, diventando il primo pilota a vincere almeno una gara in MotoGP, Superbike, MotoAmerica (il campionato Usa) e anche alla Dakar.

Sorride anche Bulega, che, scattato al comando dalla Superpole, si porta a soli 35 punti dal capoclassifica, costretto al forfait già alla vigilia per la caduta di Magny-Cours. Il sabato trionfale dellaè stato completato dalla terza piazza di Bautista, che ha scalato dieci posizioni nonostante una condizione fisica precaria, strappando di prepotenza il podio a Lecuona. Lo spagnolo della Hrc ha comunque portato nelle prime posizioni la Honda, che ha visto anche Xavi Vierge chiudere sesto. Davanti a lui unfinalmente incisivo con la migliore della Kawasaki, complice l'uscita di scena di, finito a terra (come il fratello Sam) poco dopo Iannone e nella stessa curva.

Si lecca le ferite, invece, la Bmw, che senza Razgatlioglu ha raccolto solo due piazzamenti da Top 10 con Michael van der Mark settimo e Garrett Gerloff ottavo. Uno sprazzo di sole è il nono posto di Michael Ruben Rinaldi, appena appiedato dal team Motocorsa per il 2025, mentre prima dell'interruzione Andrea Locatelli è scivolato in 12.a posizione (dietro alle R1 di Gardner e Ray) dopo essere stato anche terzo con la Yamaha orfana di Rea. Ha raccolto un punticino Alex Delbianco, è finito a terra Niccolò Canepa.