Superbike, round Misano: Rinaldi trionfa in gara-1, Rea chiude terzo  

SUPERBIKE

L'italiano della Ducati vince grazie ad una strepitosa partenza. Il britannico commette un errore e sale sul gradino più basso del podio, secondo Razgatlioglu

Michael Rinaldi vince gara-1 del round Misano di Superbike. L'italiano della Ducati trionfa grazie a una grandissima partenza, che gli permette di risalire dal quarto posto della Superpole e conquistare il primo successo stagionale. Secondo posto per Toprak Razgatlioglu, terzo Jonathan Rea, che commette un errore e chiude sul gradino più basso del podio. Quarto Redding, altri due italiani in top 10: Bassani settimo, Locatelli nono.

Dopo quasi un anno, un italiano torna a vincere in Superbike, e lo fa proprio nel Gp di casa: gara-1 del round Misano va infatti a Michael Rinaldi, che trionfa su un circuito che ritrova il pubblico sugli spalti e dopo aver condotto dal primo all'ultimo giro. A premiare il ducatista è una splendida partenza: quarto dopo la Superpole, il 25enne di Rimini brucia il trio in lotta per il mondiale e, dopo un paio di curve, si mette alle spalle Jonathan Rea, Toprak Razgatlioglu e Scott Redding. Il sei volte campione del mondo resta dietro Rinaldi per metà gara, senza però mai crearsi la possibilità di un sorpasso, poi commette un errore in uscita in curva e va largo. Ad approfittarne non è solo il ducatista, che va in fuga solitaria, ma anche Razgatlioglu, che si prende la seconda posizione. Il finale si trasforma in un conto alla rovescia per Michael Rinaldi, che taglia il traguardo in solitaria e ottiene il primo successo stagionale, ritrovando una vittoria che mancava dalla gara-1 di Aragón dello scorso campionato, datata 5 settembre. Secondo posto per il turco della Yamaha, con Rea terzo e Scott Redding quarto. In top 10 altri due italiani: Axel Bassani supera Sykes nel finale e chiude settimo, nono Andrea Locatelli. In classifica generale, Jonathan Rea sale a 126 punti, con Razgatlioglu che accorcia di quattro lunghezze e si porta a 95.