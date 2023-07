Superbike, round di Gran Bretagna: Bautista vince anche gara-2

ROUND UK

Lo spagnolo replica il successo di ieri a Donington, podio per Razgatlioglu e Petrucci

© ipp Alvaro Bautista si aggiudica gara-2 della tappa di Donington valida per il campionato mondiale di Superbike e bissa il successo di ieri. Dopo il trionfo di Toprak Razgatlioglu nella Superpole Race di mezzo, lo spagnolo della Ducati ottiene il bottino pieno davanti al turco e Danilo Petrucci, allungando così il proprio vantaggio in classifica. Quarto posto per Scott Redding, che chiude davanti alle Kawasaki di Rea e Lowes.

Il sesto round del mondiale di Superbike, andato in scena a Donington, si chiude come si era aperto: Alvaro Bautista trionfa su Ducati anche in gara-2 e consolida il proprio vantaggio in classifica generale. Dopo la vittoria di ieri in gara-1, il pomeriggio si era aperto con il successo di Razgatlioglu nella Superpole Race pomeridiana, in cui il turco è riuscito ad avere la meglio sulla moto con il numero 1 e su Rea. La seconda gara si apre subito con un brutto incidente in curva otto, che vede coinvolti Sykes, Baz e Rinaldi e porta immediatamente alla bandiera rossa. L’italiano ha la peggio e viene portato via in ambulanza per controlli. La ripartenza vede lo spagnolo prendere subito il comando, almeno per due giri, quando il numero 55 di Yamaha e Rea approfittano di un suo errore per sorpassarlo.

Toprak non riesce a staccare il sei volte campione del mondo, mentre Bautista sembra averne di più degli altri, restando però terzo fino a circa metà gara, quando decide di attaccare il britannico, lo stacca e mette nel mirino il leader della corsa, replicando la strategia di ieri, quando nella seconda fase aveva alzato decisamente i ritmi. A dieci giri dalla fine Alvaro passa Razgatlioglu, che è pugnace e prova a riprendersi la vetta, ma senza successo. La Ducati vince con Bautista e ha sfatato il tabù di Donington, Danilo Petrucci ne è la conferma: nel finale ne ha più di tutti e passa le due Kawasaki (che crollano e vengono superate anche da Redding), issandosi al terzo posto. Settimo Bassani, che chiude davanti a Locatelli. Ennesimo successo stagionale per lo spagnolo, sempre più leader del Mondiale.