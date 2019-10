Superbike, Rea vince anche la Superpole Race a Losail

ROUND QATAR

Ancora un successo per Jonathan Rea. Dopo aver vinto gara-1, il nordirlandese della Kawasaki si è imposto anche nella Superpole Race del round del Qatar, penultimo appuntamento stagionale del Mondiale Superbike. A Losail Rea ha piegato facilmente Alvaro Bautista (Ducati), con Alex Lowes (Yamaha) capace di salire sul podio nel duello con Leon Haslam. Decimo Marco Melandri.

A una sola manche dalla fine, Rea non sembra voler lasciare neppure le briciole agli avversari. La vittoria nella corsa breve nel deserto qatariota è stata ancora più facile di quella di apertura, con la sua ZX10-RR imprendibile per tutti. Ci ha provato, almeno all'inizio Bautista, ma non c'è stata storia. Lo spagnolo ha portato comunque la sua Panigale al secondo posto, mentre Chaz Davies non è andato oltre la quinta piazza. Nella Top 10 anche van der Mark, Baz, Cortese, Laverty e Melandri, ormai pronto a lasciare le corse. Subito problemi tecnici per Razgatlioglu, out Rinaldi.

