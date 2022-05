Superbike, Rea beffa Bautista all'ultimo giro di gara-2 all'Estoril

ROUND PORTOGALLO

Gran duello con successo finale del pilota Kawasaki, il ducatista resta leader. Terzo Razgatlioglu

Dopo la Superpole Race, Jonathan Rea vince di astuzia anche la gara-2 del round di Estoril del Mondiale Superbike. In Portogallo il nordirlandese della Kawasaki ha sorpassato Alvaro Bautista (Ducati) alla curva del "piccolo Cavatappi" durante l'ultimo giro e ha accorciato anche in classifica generale. Adesso ha 17 punti di ritardo dallo spagnolo. Sul terzo gradino del podio è salito Toprak Razgatlioglu (Yamaha), che ha alzato bandiera bianca prima della lotta finale.

Anche in questa terza gara lusitana non è mancato lo spettacolo e a regalarlo sono stati i soliti tre. Alla fine a festeggiare è stato ancora Rea, che ha dato la sua zampata dopo una battaglia a suon di sorpassi prima con Razgatlioglu e poi con Bautista. Nelle prime fasi della corsa, ha partecipato allo spettacolo anche Alex Lowes con l'altra ZX-10RR ufficiale, per poi chiudere quarto davanti ad Andrea Locatelli (Yamaha) e Iker Lecuona (Honda9: Buon settimo posto per Axel Bassani, che ha chiuso davanti a Michael Rinaldi, entrambi su Ducati. Nella Top 10 anche Xavi Vierge (Honda) e Xavi Fores (Ducati). SOlo 11° Scott Redding con la migliore delle Bmw, un punto per Luca Bernardi (Ducati).