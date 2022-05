Superbike, Rea si prende la rivincita nella Superpole Race di Estoril

ROUND PORTOGALLO

Il nordirlandese approfitta di un errore di Razgatlioglu all'ultimo giro. Terzo Bautista, che resta leader

Jonathan Rea si è preso la rivincita di gara-1 e ha vinto la Superpole Race di Estoril, terzo round del Mondiale Superbike. Su una pista umida, il nordirlandese della Kawasaki ha approfittato di un'incertezza di Toprak Razgatlioglu (Yamaha) a poche curva dalla fine per beffarlo sul traguardo al termine di una lotta dura. Terzo gradino del podio per Alvaro Bautista (Ducati), mai in grado di stare con i due avversari dopo il successo di sabato. Lo spagnolo resta comunque al comando della classifica generale: +22 su Rea.

Tutto si è deciso al "piccolo Cavatappi", quando Razgatlioglu ha avuto una piccola incertezza e Rea, che era staccato di una manciata di decimi, ne ha approfittato per infilarsi e andare a vincere con il campione del mondo in scia. Per l'ex iridato si tratta del podio numero 222. Precedentemente i due avevano staccato Bautista, che alla fine non ha avuto troppi problemi a difendere la terza piazza, precedendo Iker Lecuona (Honda), Andrea Locatelli (Yamaha) e Alex Lowes (Kawasaki). Settimo Scott Redding (Bmw), davanti a uno spento Michael Rinaldi con l'altra Panigale V4R ufficiale. A chiudere la Top 10, Xavi Fores e Axel Bassani, con due Ducati ufficiali. Diverse le cadute, tra cui quelle di Xavi Vierge, Loris Baz ed Eugene Laverty.