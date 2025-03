Superbike: Razgatlioglu re a Portimao, vinte anche Superpole Race e gara-2

I piloti tornano poi in pista per gara-2, dove Bulega, Razgatlioglu e Bautista si presentano alla prima staccata rispettivamente in quest’ordine. Finisce invece in fondo al gruppo Petrucci, rimasto pericolosamente inchiodato sulla propria casella di partenza allo spegnimento dei semafori, mentre a Iannone viene inflitto un doppio long lap penalty per essere scattato in anticipo al via. Con il passare dei giri Bulega e Razgatlioglu riescono poi a staccare Bautista, con lo spagnolo bravo però ad aprire a sua volta un gap sul quarto posto occupato da Locatelli. Anche la vittoria dell’ultima gara del weekend sembra quindi diventare una questione a due sempre tra Bulega e Razgatlioglu: l’alfiere della Ducati ufficiale conduce con autorevolezza fino a undici giri dal termine, quando viene improvvisamente sventolata la bandiera rossa. Una scivolata di Jason O'Halloran (senza conseguenze) provoca infatti la rottura di un air fence, costringendo i commissari a sospendere la corsa per poter ristabilire le necessarie condizioni di sicurezza.