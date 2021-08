Superbike: Razgatlioglu domina Gara-2 e aggancia Rea

GP DI NAVARRA

Il turco su Yamaha, terzo stamattina, vince davanti a Redding e raggiunge il nordirlandese in testa al campionato. Quarto Locatelli

Toprak Razgatlioglu vince da padrone Gara-2 del GP di Navarra di Superbike e appaia Jonathan Rea in testa al mondiale. Il turco, passato al comando già nel primo giro, fa gara solitaria e resiste al rientro di Scott Redding, vincitore di Gara-1 e Superpole race questo week end. Sul podio anche il campione in carica Rea, terzo e raggiunto in classifica iridata dal pilota Yamaha. Buon quarto posto per l’italiano Andrea Locatelli.

Razgatlioglu si aggiudica Gara-2 del GP di Navarra davanti a Redding e raggiunge Rea, terzo di giornata, in vetta al mondiale di Superbike. Alla partenza Redding scatta bene dalla prima posizione, conquistata grazie alla vittoria di stamattina in Superpole race davanti a Rea, Razgatlioglu e Locatelli. Il leader del mondiale invece ha qualche difficoltà e scivola in quinta posizione. Un tentativo di sorpasso di Locatelli, all’attacco su Redding, favorisce il rientro del turco, che passa in testa e conduce la gara per diversi giri, mentre Rea rimonta e si incolla alla sua ruota. Il pilota Yamaha allunga verso metà corsa, guadagnando terreno sul campione in carica e su Redding, i quali si limitano a battagliare per la seconda posizione. La lotta serrata tra i due prosegue per diversi giri, fin quando un lungo di Rea permette al pilota Ducati di passare e allungare verso la seconda piazza di giornata. Razgatlioglu vola verso il successo, davanti a Redding e appunto Rea, con Locatelli quarto. Il mondiale è più aperto che mai.