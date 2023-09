Superbike: Bautista vince gara-2 a Magny-Cours

superbike

Lo spagnolo e leader del Mondiale risponde ai successi di Razgatlioglu di sabato e nella Superpole Race e consolida il primo posto in classifica

© Getty Images Alvaro Bautista domina gara-2 del round in Francia di Superbike. A Magny Cours, lo spagnolo si impone al termine della corsa che viene anche momentaneamente interrotta per un incidente che coinvolge Redding e Aegerter. Il pilota della Ducati respinge l'assalto di Toprak Razgatlioglu, vincitore sia nella prova di sabato che nella Superpole Race in mattinata: secondo il turco della Yamaha, mentre a completare il podio è Jonathan Rea (Kawasaki).

Toprak chiama, Alvaro risponde. Bautista vince gara-2 a Magny-Cours, nel round francese del Mondiale 2023 di Superbike, e respinge l'assalto di Razgatlioglu, riavvicinatosi dopo la doppietta tra gara-1 e la Superpole Race in mattinata, nella quale il pilota della Yamaha vince favorito anche da una manovra sbagliata dello spagnolo che travolge il compagno Rinaldi.

In gara-2, invece, non c'è storia: Bautista supera immediatamente il rivale nel Mondiale e si mette in testa. Al quarto giro, però, un incidente coinvolge Redding e Aegerter: inevitabile la bandiera rossa. Alla ripartenza, lo spagnolo resta davanti e guadagna rapidamente su Razgatlioglu, impegnato a battagliare con Rea per la seconda posizione. Il turco e il britannico della Kawasaki si sorpassano a vicenda ma alla fine a spuntarla è il pilota della Yamaha. Vittoria in solitaria, invece, per Bautista.

Al termine delle gare di Magny-Cours, Razgatlioglu riesce a ridurre le distanze, seppur in minima parte: i 74 punti di vantaggio in classifica piloti alla vigilia del weekend diventano 57 dopo il round francese. Adesso, lo spagnolo è a quota 467 contro i 410 del turco, con Rea terzo a 290.