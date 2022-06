Superbike, Ducati conferma Bautista anche per il 2023

UFFICIALE

Lo spagnolo: "Sento di essere ancora al top, sento che posso dare ancora molto"

La Ducati ha confermato Alvaro Bautista anche per la prossima stagione del Mondiale Superbike. Lo spagnolo, attuale leader della classifica dopo un grande inizio di campionato, correrà con la Panigale V4R del team Aruba pure nel 2023, quando avrà 38 anni. “Sono molto felice di poter rimanere un anno ancora con il team Aruba.it Racing – Ducati, che rappresenta per me una famiglia. Mi sono sempre trovato bene in questa squadra e da quando sono tornato, le sensazioni state ancor più positive rispetto alla stagione 2019. Quando una cosa funziona così bene, possiamo solo continuare a lavorare, guardando avanti. Sento di essere ancora al top, sento che posso dare ancora molto. Fisicamente e mentalmente credo che questo sia il momento migliore della mia carriera. Sono inoltre molto contento di continuare a lavorare con Ducati, una fabbrica molto importante, molto tecnologica, sempre alla ricerca dello sviluppo: essere parte di questo progetto, di questa squadra è qualcosa di incredibile a livello personale”, le parole di Bautista. La Superbike dà spettacolo a Misano









































































A Borgo Panigale credono molto in Bautista e la speranza è quella di correre l'anno prossimo da campioni del mondo. "Siamo molto contenti di poter continuare insieme a Bautista anche nel 2023. Come era già accaduto nel 2019, Alvaro è stato subito competitivo con la nostra moto a partire dai test invernali e, non a caso, sta conducendo ora una bellissima stagione, lottando con intelligenza per il titolo mondiale. È un pilota preciso, con il quale è semplice lavorare: ha uno stile di guida fantastico che lo rende piacevole da guardare in TV, ma soprattutto gli permette di sfruttare appieno il potenziale della nostra Panigale V4 R. Siamo convinti che insieme potremo ottenere numerosi traguardi importanti", le parole del dg di Ducati Corse, Luigi Dall'Igna.

Il team principal Stefano Cecconi, invece, pensa soprattutto al presente: “Ho sempre creduto in Alvaro dal punto di vista sportivo ed abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto personale anche quando le nostre strade si sono temporaneamente divise. Quando abbiamo deciso di puntare nuovamente su di lui la scorsa estate, qualcuno ha definito questa mossa come una scommessa molto rischiosa, ma c'era la convinzione da entrambe le parti di aver fatto la scelta giusta ed i risultati ottenuti fino a questo momento ce lo stanno confermando e ci rendono felici. Anche per questo motivo siamo lieti di proseguire il nostro rapporto con Alvaro almeno per un altro anno. Oggi vogliamo fare un piccolo strappo alla regola e brindare al suo rinnovo, ma già da domani torneremo al lavoro per prepararci al meglio per le prossime gare. La stagione è ancora lunga e sappiamo bene che non ci possiamo permettere di abbassare la guardia”.

Per la seconda moto, il candidato numero uno è Michael Ruben Rinaldi, ma c'è l'ipotesi Danilo Petrucci, che sta correndo proprio con la Ducati in Usa.