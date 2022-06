Superbike: bis di Bautista nel round di Misano, è sua anche gara-2

QUARTO ROUND

Lo spagnolo della Ducati vola sempre più in testa alla classifica dopo essersi aggiudicato il duello con Razgatlioglu, vincitore della Superpole Race. Ancora terzo Rinaldi

Weekend di Superbike a Misano pressoché dominato da Alvaro Bautista. Dopo gara-1 di ieri, lo spagnolo della Ducati trionfa anche in gara-2 nel duello entusiasmante con Toprak Razgatlioglu, il quale si deve accontentare del secondo posto e del successo odierno in Superpole Race. La vetta della classifica piloti viene così sempre così più rafforzata da Bautista (+36 su Jonathan Rea, oggi quarto). Ancora terza posizione per un ottimo Rinaldi. La Superbike dà spettacolo a Misano













































Non è bastato a Toprak Razgatlioglu partire davanti a tutti sulla griglia di partenza dopo la vittoria in Superpole Race in mattinata. Perché la prima parte di gara-2 del Round di Misano Adriatico di Superbike è caratterizzata da un continuo sorpasso e controsorpasso contro Alvaro Bautista, il quale poi prende il sopravvento dal settimo giro in poi, senza più dovere essere preoccupato da quello che succede alle sue spalle. Il turco della Yamaha, campione in carica e reduce dallo zero di 24 ore prime, perde infatti man mano terreno, crolla inesorabilmente e si deve accontentare della seconda posizione.

Al Misano World Circuit Marco Simoncelli arriva quindi il sesto successo stagionale per lo spagnolo della Ducati, già trionfatore in gara-1 sabato. La classifica piloti parla sempre più chiaro dopo il completamento del quarto weekend di gare sui 12 appuntamenti previsti: 220 punti per Bautista, ora a +36 su Jonathan Rea, il quale ha chiuso quarto in gara-2, e +79 sullo stesso Razgatlioglu. Altro podio per Michael Ruben Rinaldi, che in Romagna strappa ancora una volta il terzo posto (come in gara-1) per un’altra fantastica doppietta Ducati.