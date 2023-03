Superbike: Bautista vince gara-2 e riscatta la caduta della Superpole Race

ROUND INDONESIA

Lo spagnolo cancella il primo zero stagionale, conquistando il quinto successo in sei gare: alle sue spalle Razgatlıoğlu, ora a -37 nel Mondiale, con Vierge a completare il podio

© ufficio-stampa Alvaro Bautista cade nella Superpole Race, vinta da Toprak Razgatlıoğlu davanti a Locatelli, ma si riscatta immediatamente. Lo spagnolo, dominatore della Superbike, conquista gara-2 con 1"218 sul turco e ottiene la quinta vittoria in sei gare stagionali. Un successo che lo fa salire a 112 punti nel Mondiale, +37 su Toprak e +42 su Locatelli. Occasione sfumata, invece, per Michael Rinaldi, che è scivolato da primo a quarto in gara-2.

Alvaro Bautista commette il primo errore stagionale, cadendo nella Superpole Race, ma si riscatta subito. Il campione e portacolori della Ducati, infatti, conquista la vittoria in gara-2 e allunga nel Mondiale con 112 punti, +37 su Razgatlıoğlu e +42 su Locatelli. Una vittoria, quella di Alvarito, che matura col passare dei giri in una gara-2 dai due volti. Fino alla bandiera rossa, nata dalla caduta rovinosa di van der Mark e Oettl, in testa c'era infatti Michael Rinaldi. Il ducatista non è stato però capace di gestire il vantaggio e le gomme, venendo riacciuffato e superato dal compagno che aveva saggiamente montato le medie. Bautista ha avuto così vita facile, blindando il successo con un finale da campione dopo un sorpasso agevole, mentre Rinaldi è crollato fino alla quarta posizione: alle spalle del dominatore del Mondiale, al quinto successo in sei gare, si sono piazzati infatti Razgatlıoğlu e Vierge, con Rinaldi quarto e Locatelli quinto davanti a Petrucci. Jonathan Rea, invece, è caduto in una gara da dimenticare, che l'aveva visto faticare dall'inizio alla fine.

Nella notte, invece, la Superpole Race ci aveva consegnato il primo zero per Bautista, che aveva interrotto così a quattro la sua striscia di vittorie consecutive. Il campione del mondo, sotto pressione nel duello con Rea, era caduto nel tentativo di mantenere la seconda posizione, mentre il britannico è poi scivolato fino al quarto posto (difeso da Bassani). Razgatlıoğlu, che si trovava già in testa, ha avuto così vita facile nel conquistare un successo preziosissimo in ottica-Mondiale e la festa per Yamaha è stata doppia, col secondo posto di Locatelli. Terzo Lowes, che era stato protagonista dell'incidente d'inizio gara con Loris Baz, causando un'altra bandiera rossa. Il weekend di Mandalika si chiude dunque con due vittorie e una caduta per Bautista, che arriva alla pausa del Mondiale con 37 punti di vantaggio. La Sbk infatti si ferma e tornerà in pista solo il 22-23 aprile, ad Assen.