Superbike: Bautista vince anche gara-2, ma che beffa per Razgatlioglu

ROUND SPAGNA

Il pilota Yamaha transita davanti a tutti ma viene penalizzato dopo il traguardo, a Jerez il Campione del Mondo cala il tris

© ipp Alvaro Bautista fa tre su tre a Jerez. Il campione del mondo celebra la vittoria del titolo iridato Superbike trionfando anche in gara-2, davanti a Razgatlioglu e Aegerter. Il turco della Yamaha transita primo al traguardo dopo un duello entusiasmante con il pilota Ducati, ma viene penalizzato dopo la bandiera a scacchi a causa dei track limits. Subito fuori scena Jonathan Rea, che saluta la Kawasaki con una caduta al quarto giro.

Vedi anche superbike Superbike: Bautista domina gara-1, il secondo Mondiale è suo!

Ultimo appuntamento del Mondiale Superbike: Alvaro Bautista non ne ha per nessuno e fa tre su tre anche con il titolo iridato già in tasca. Lo spagnolo precede Razgatlioglu e Aegerter. Nel primo giro Rea riesce a sorpassare subito Bautista, con il solito Razgatlioglu in terza posizione. Il turco, all’ultima gara in sella alla Yamaha, dà una mano al pilota Kawasaki superando il Campione del Mondo, non brillantissimo in avvio. Nelle retrovie lotta serrata tra Locatelli, Gardner e Rinaldi, subito dietro le posizioni da podio. A 16 tornate dal termine Jonathan Rea lascia clamorosamente la leadership, con una scivolata in curva 2 che diventa fatale.

Dopo la caduta del britannico Bautista inizia a ricucire il gap sul leader Razgatlioglu, andandolo a prendere a 12 giri dalla fine. Grande duello tra i due, che favorisce anche il rientro di Aegerter (terzo) e Rinaldi (quarto). I continui sorpassi e controsorpassi dei due davanti fanno rientrare anche Gardner e Petrucci, con ben 6 piloti racchiusi in un fazzoletto a giocarsi di fatto la vittoria. Bautista, Razgatlioglu e Aegerter rimangono incollati tra loro a due giri dalla fine, con il turco che riesce a spuntarla sullo spagnolo della Ducati. Dopo la bandiera a scacchi però, ecco un altro colpo di scena. Razgatlioglu viene penalizzato di una posizione per aver oltrepassato i track limits all’ultima curva, cedendo di fatto la vittoria a Bautista. Il Campione del Mondo cala quindi il tris, seconda posizione con beffa per Razgatlioglu, terzo Aegerter.

RISULTATI E CLASSIFICHE