L'ANNUNCIO

Lo spagnolo confermato in sella alla Panigale per un'altra stagione: "E' il momento migliore della mia carriera"

© Getty Images Il team Aruba.it Racing – Ducati ha annunciato l’estensione del contratto di Alvaro Bautista, che sarà in sella alla Ducati Panigale V4 R ufficiale anche nella stagione 2024 del Mondiale Superbike. Tornato a vestire i colori di Aruba.it e Ducati nella stagione 2022 dopo l’esordio in WorldSBK del 2019, Alvaro Bautista si è laureato lo scorso anno campione del mondo al termine di una entusiasmante cavalcata fatta di 16 vittorie e 31 podi totali. Dopo i primi 3 round della stagione 2023, Bautista è saldamente leader della classifica con 174 punti (56 di vantaggio sul primo degli antagonisti) e pochi giorni fa, sul circuito di Assen (Olanda), è stato assoluto protagonista con la tripletta che ha regalato a Ducati la storica 400° vittoria in Superbike.

“Dopo 21 anni trascorsi nell’élite del motociclismo mondiale, tra i paddock di MotoGP e Superbike, mi sento adesso in uno stato di forma eccellente, sia dal punto di vista fisico che mentale. Posso affermare di essere nel momento migliore della mia carriera: mi diverto moltissimo guidando la moto ed ho il piacere di lavorare con un team che considero una seconda famiglia. A proposito: a livello personale la mia famiglia cresce, le bambine diventano sempre più grandi e per questo motivo quella di correre anche nel 2024 è stata una scelta che ho voluto prendere insieme a loro. Abbiamo deciso di continuare e sono molto felice di rimanere con il team Aruba.it Racing – Ducati con cui ho sempre avuto un rapporto stupendo. Sono contento che anche loro mi vogliano ancora, anche se sono un po’ vecchio. Un anno in più insieme, con la speranza di conservare il feeling fantastico con la moto, la certezza di un rapporto di lavoro straordinario e, ovviamente, l’obiettivo di continuare ad ottenere grandi risultati”.

Stefano Cecconi (Team Principal Aruba.it Racing – Ducati)

“Siamo estremamente felici di aver prolungato il nostro rapporto con Alvaro e sarà davvero un piacere proseguire una collaborazione che è sempre stata ottima sia sul piano professionale che umano. Alvaro ha portato al nostro team il primo grande successo che inseguivamo fin dal 2015 quando abbiamo deciso di intraprendere questa affascinante avventura con Ducati, ma questo invece di appagarci ci sta spronando a fare ancora di più. La determinazione e l’impegno che hanno permesso di raggiungere tale risultato hanno assicurato risultati eccellenti anche nei primi 3 round della stagione in corso : l’obiettivo comune è quindi quello di continuare in questa direzione per ottenere insieme altri importanti successi nel futuro”.

Luigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse)

“La vittoria del titolo mondiale, ma anche lo strepitoso inizio di stagione al quale abbiamo assistito quest’anno, sono l’ennesima dimostrazione del momento magico che Bautista sta attraversando. Alvaro è un pilota di grande talento ed esperienza e con la nostra Panigale V4 R ha trovato un equilibrio fantastico che, attualmente, gli permette di fare veramente la differenza. Siamo perciò davvero molto contenti di poter proseguire con lui anche nel 2024. Ora l’obiettivo è quello di restare concentrati sulla stagione in corso e cercare di mantenere questo trend positivo anche in futuro”.