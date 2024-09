SUPERBIKE

Lo spagnolo della Ducati ha vinto gara-2 e Superpole Race, precedendo in entrambi i casi Razgatlioglu. Due terzi posti per Bulega, che scivola a -39 dal turco

© italyphotopress Doppietta di Alvaro Bautista nella domenica del Mondiale Superbike ad Aragon. Lo spagnolo della Ducati si è imposto sia nella Superpole Race, sia nella gara-2 del round spagnolo. Il campione del mondo uscente ha vinto il duello con Toprak Razgatlioglu nella corsa finale, piegando la sua resistenza negli ultimi giri. Sul podio con loro è salita l'altra Panigale V4 R di Nicolò Bulega, che però ha perso altri punti dal turco della Bmw nella corsa al titolo e ora si trova a -39.

Vedi anche superbike Iannone conquista la prima vittoria in Superbike: sua gara-1 ad Aragon Ancora un quarto posto per Andrea Iannone (Ducati), che ha tenuto dietro Garrett Gerloff (Bmw) e Danilo Petrucci (Ducati), reduce dalla tripletta di Cremona. Nella Top 10 anche Michael van der Mark (Bmw), Iker Lecuona (Hond), Andrea Locatelli (Yamaha) e Xavi Vierge (Honda). Solo 13° il rientrante Jonathan Rea (Yamaha), tra Axel Bassani (Kawasaki) e Michael Ruben Rialdi (Ducati).

In precedenza, la Superpole Race aveva visto il duello proprio tra i due contendenti per il titolo, Razgatlioglu e Bulega, prima che a loro si aggiungesse Bautista, con Iannone a fare da spettatore privilegiato. Alla fine tra i due litiganti l'ha spuntata proprio lo spagnolo, che con un doppio sorpasso all'ultimo giro ha preceduto in volata il turco e il compagno di box. Con questo successo, Bautista aveva interrotto un digiuno di 161 giorni senza vittorie, che durava da Assen. Quarto Iannone davanti a Gerloff, poi Petrucci e Lecuona. A punti anche van der Mark e Vierge. A terra Alex Lowes (Kawasaki), costretto a dare forfait per gara-2 aa causa di una brutta botta al polpaccio sinistro.