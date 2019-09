Bautista, nuova avventura: c'è la firma con Honda

Ora è ufficiale: Alvaro Bautista correrà il prossimo Mondiale Superbike in sella alla Honda ufficiale. Il pilota spagnolo ha scelto di lasciare la Ducati e firmare per una stagione con la casa giapponese che manderà in pista la nuova Fireblade. "Siamo molto entusiasti di poter accogliere nella nostra famiglia Alvaro per il prossimo Mondiale", il primo commento del presidente Honda Yoshishige Nomura.