Superbike: Rea vince gara-1 e il Mondiale si avvicina 

Jonathan Rea è sempre più vicino al sesto titolo mondiale di Superbike consecutivo. Il pilota Kawasaki ha stravinto gara-1 di Magny Cours sotto la pioggia: in testa dal primo all'ultimo giro. Punti importanti visto che il suo più diretto rivale per il campionato Scott Redding ha chiuso quinto in sella alla Ducati: ora il distacco tra i due è di ben 61 punti e domani il britannico avrà l'occasione per chiudere i conti. Sul podio Loris Baz (Yamaha ) seguito da Alex Lowes (Kawasaki):