Superbike, orgoglio Redding in gara-2: rimandata la festa Mondiale di Rea

Incredibile, ma vero: a Magny Cours, in gara-2, era tutto apparecchiato per la festa per il sesto titolo Mondiale consecutivo, ma Jonathan Rea non ha potuto festeggiare. Il pilota della Kawasaki ha chiuso quarto, mentre Scott Redding con l'orgoglio si è andato a prendere una vittoria insperata. Discorso rimandato in Portogallo per l'ultimo appuntamento: all'Estoril sarà una formalità per il britannico visto l'importante vantaggio in campionato di 59 punti. Secondo gradino del podio per Loris Baz (Yamaha) davanti al ducatista Davies.