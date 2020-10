Superbike: Rea vince anche la Superpole Race e il Mondiale è quasi suo

Sul bagnato è sempre Jonathan Rea a farla da padrone. Sull'asfalto scivoloso di Magny Cours il pilota della Kawasaki ha dominato anche la Superpole Race e ora i giochi per il Mondiale sono praticamente fatti visto che Redding ha chiuso ancora giù dal podio in quarta posizione. Nel pomeriggio in gara-2 potrebbe arrivare la matematica certezza del sesto titolo consecutivo. Doppietta Kawa con Alex Lowes secondo davanti a Van Der Mark su Yamaha..