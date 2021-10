Superbike, gara-2: assolo di Redding, Rea batte Razgatlioglu

SUPERBIKE

Il britannico su Ducati fa il vuoto e vince. Il turco, terzo, mantiene 30 punti di vantaggio sul pilota Kawasaki, secondo

Nessun avversario per Scott Redding in gara-2 nel Gp di Argentina di Superbike. Il britannico porta la sua Ducati a un netto successo sul circuito di San Juan Villicum, prendendo il largo verso metà gara con un passo insostenibile per gli avversari. Il leader del mondiale Razgatlioglu chiude terzo, proprio dietro al suo rivale Jonathan Rea, e mantiene 30 punti di vantaggio a un week end dalla fine. Quarto Bassani, quinto Rinaldi.

Scott Redding sfreccia sul circuito di San Juan Villicum e si aggiudica nettamente la gara-2 del Gp di Argentina di Superbike. Il britannico allunga a metà gara sugli avversari e scava il vuoto per prendersi il successo, dopo il nono posto (in rimonta) di gara-1 e il secondo della Superpole Race di stamattina. Secondo Jonathan Rea, a lungo impegnato nella battaglia con Razgatlioglu per punti preziosi nella lotta verso il titolo mondiale.

Alla partenza Razgatlioglu difende la prima piazza conquistata con la vittoria nella Superpole Race di stamattina, mentre alle sue spalle Rea infila Redding. I primi due del mondiale si danno battaglia, anche con qualche errore nell’impostazione di alcune curve, e permettono anche a Bassani di farsi vedere davanti. Avvicinandosi a metà gara, Redding si fa più aggressivo e si porta in prima posizione. Mentre il pilota Ducati aumenta il suo ritmo, Razgatlioglu e Rea si sfidano in una serie di sorpassi e controsorpassi, che permettono al leader della gara di scavare un solco di più di due secondi. Redding si invola verso la vittoria solitaria, il pilota Kawasaki supera il leader del mondiale e allunga verso la seconda posizione di giornata, proprio davanti al turco della Yamaha. Buon quarto posto per Bassani, a conclusione di uno splendido week end, davanti a Rinaldi. Settimo Locatelli. Il 20 e il 21 novembre si correrà l’ultimo week end del mondiale di Superbike, in Indonesia: Razgatlioglu ci arriverà con 30 punti di margine su Rea, mentre Redding è già aritmeticamente terzo.