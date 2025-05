Shwartzman e PREMA Racing: storica pole alla 500 Miglia di Indianapolis

Centonove anni di storia delle corse non hanno esaurito il tesoro di sorprese e di emozioni della 500 Miglia di Indianapolis: a scattare dalla pole position della grande corsa del Memorial Day - in programma domenica 25 maggio all'Indianapolis Motor Speedway sarà Robert Shwartzman. Alla sua prima stagione nella Indycar (ma soprattutto al suo esordio sugli ovali), il ventiquattrenne pilota russo-israeliano di scuola Ferrari è il primo rookie a riuscire nell'impresa da quarantatré anni a questa parte: l'ultimo prima di li era stato il nostro Teo Fabi nel 1983. C'è un po' d'Italia (anzi, tanta) anche nello storico exploit di Shwartzman, da quest'anno pilota del team PREMA Racing, organizzazione italiana (ha sede in provincia di Vicenza) che - dopo aver vinto tutto quello che c'era da vincere in Formula 2 e in Formula 3 - quest'anno ha fatto un ulteriore e impegnativo salto di qualità, lanciandosi nell'avventura americana e diventando la prima squadra a conquistare la pole della "500" al primo tentativo da quarantuno anni (Mayer Motor Racing nel 1984). In un colpo solo insomma migliorati due record che sembravano destinati a tagliare il traguardo del mezzo secolo.