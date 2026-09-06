TENNIS

Tennis, US Open: Alcaraz regola Paul e vola ai quarti di finale

Secco 3-0 dello spagnolo sullo statunitense: ora la sfida con il vincitore tra Tsitsipas e Shelton

06 Set 2026 - 22:44
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Tutto piuttosto facile per Carlos Alcaraz, che vola ai quarti di finale degli US Open 2026 superando Tommy Paul in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 dopo due ore e venti minuti di incontro. Lo spagnolo massimizza gli sforzi nel primo set con il break all’ultimo game, accelera nel secondo parziale con due break (e uno subito) e poi chiude i conti nel terzo. Carlos attende ai quarti il vincitore dell’ottavo tra Tsitsipas e Shelton.

Poco meno di due ore e mezza per accedere ai quarti: Carlos Alcaraz inizia ad ingranare anche per ritmo partita e regola Tommy Pal agli ottavi con un secco 3-0. Partenza in sordina per entrambi, che tengono il loro servizio senza concedere palle break: sul 5-4 in favore dello spagnolo arrivano ben tre set point: lo statunitense annulla il primo ma non può nulla sul secondo, che significa primo break e anche 6-4 per andare sull’1-0. Carlos vola sulle ali dell’entusiasmo e si porta subito sul 2-0 con un break nel secondo parziale, ma Paul risponde tornando sotto. Sul 2-1 arriva l’ennesimo break di Alcaraz, che scappa via poi fino al 4-1 e archivia anche la seconda pratica con il 6-3 che significa 2-0. Il terzo set torna ad essere più simile al primo, con grande equilibrio nonostante Alcaraz vada subito avanti di un break . Sul 5-4 in favore del murciano l’americano spara le ultime cartucce, ma fallisce due palle break e viene poi sconfitto ai vantaggi: 6-4 che firma il definitivo 3-0 dopo due ore e venti minuti. Eliminato dunque Paul, Alcaraz attende il vincitore del suggestivo match tra Ben Shelton e Stefanos Tsitsipas.

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