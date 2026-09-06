Tennis, US Open: Alcaraz regola Paul e vola ai quarti di finale

Tutto piuttosto facile per Carlos Alcaraz, che vola ai quarti di finale degli US Open 2026 superando Tommy Paul in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 dopo due ore e venti minuti di incontro. Lo spagnolo massimizza gli sforzi nel primo set con il break all’ultimo game, accelera nel secondo parziale con due break (e uno subito) e poi chiude i conti nel terzo. Carlos attende ai quarti il vincitore dell’ottavo tra Tsitsipas e Shelton.



Poco meno di due ore e mezza per accedere ai quarti: Carlos Alcaraz inizia ad ingranare anche per ritmo partita e regola Tommy Pal agli ottavi con un secco 3-0. Partenza in sordina per entrambi, che tengono il loro servizio senza concedere palle break: sul 5-4 in favore dello spagnolo arrivano ben tre set point: lo statunitense annulla il primo ma non può nulla sul secondo, che significa primo break e anche 6-4 per andare sull’1-0. Carlos vola sulle ali dell’entusiasmo e si porta subito sul 2-0 con un break nel secondo parziale, ma Paul risponde tornando sotto. Sul 2-1 arriva l’ennesimo break di Alcaraz, che scappa via poi fino al 4-1 e archivia anche la seconda pratica con il 6-3 che significa 2-0. Il terzo set torna ad essere più simile al primo, con grande equilibrio nonostante Alcaraz vada subito avanti di un break . Sul 5-4 in favore del murciano l’americano spara le ultime cartucce, ma fallisce due palle break e viene poi sconfitto ai vantaggi: 6-4 che firma il definitivo 3-0 dopo due ore e venti minuti. Eliminato dunque Paul, Alcaraz attende il vincitore del suggestivo match tra Ben Shelton e Stefanos Tsitsipas.