Rally: Rovanpera vince in Finlandia, pokerissimo Toyota

Solo decimo Ott Tanak, anche a causa di una penalità di 5' per aver urtato un delegato che stava controllando le sue gomme alla fine della PS7, che ha così perso la testa della classifica iridata. Adesso comanda Evans con 176 punti, solo 3 in più di Rovanpera e 13 di vantaggio su Ogier e lo stesso Tanak. A sole cinque gare dal termine, la battaglia per il titolo si annuncia davvero infuocata.