Tragedia al Rally del Marocco 2025: muore Jorge Brandao

Tragedia durante l'ultima tappa del Rally raid del Marocco. Ha perso la vita il motociclista portoghese Jorge Brandao, caduto tra le dune del percorso ad anello con partenza e arrivo a Erfoud, quando mancavano pochi chilometri alla fine dell'ultima speciale. Brandao, 47 anni, partecipava per la seconda volta alla competizione. È stato soccorso dall'elicottero del team medico dell'organizzazione e trasportato d'urgenza all'ospedale di Erfoud, dove è deceduto.