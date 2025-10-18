Logo SportMediaset

© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

rally

Tragedia al Rally del Marocco 2025: muore Jorge Brandao

Caduta nelle dune a Erfoud: cordoglio FIM e organizzatori. Preparava la Dakar 2026.

18 Ott 2025 - 10:51
9 foto

Tragedia durante l'ultima tappa del Rally raid del Marocco. Ha perso la vita il motociclista portoghese Jorge Brandao, caduto tra le dune del percorso ad anello con partenza e arrivo a Erfoud, quando mancavano pochi chilometri alla fine dell'ultima speciale. Brandao, 47 anni, partecipava per la seconda volta alla competizione. È stato soccorso dall'elicottero del team medico dell'organizzazione e trasportato d'urgenza all'ospedale di Erfoud, dove è deceduto.

jorge brandao
morto
rally
marocco

